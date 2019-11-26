HDP: 'Avrupa Kendi Güvenliği için Kürt Politikası Oluşturmalı'
HDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hişyar Özsoy, Avrupa'nın kendi güvenliği için Türkiye ve Suriye'deki Kürt sorununa ilişkin politika oluşturmak zorunda olduğunu söyledi.
26.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:47
HDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hişyar Özsoy, Avrupa'nın kendi güvenliği için Türkiye ve Suriye'deki Kürt sorununa ilişkin politika oluşturmak zorunda olduğunu söyledi. Özsoy, AB'ye Türkiye'nin güvenli bölgelere Suriyelileri yerleştirme planlarına finansman sağlamalarını istedi
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: HDP: 'Avrupa Kendi Güvenliği için Kürt Politikası Oluşturmalı'