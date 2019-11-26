HDP: 'Avrupa Kendi Güvenliği için Kürt Politikası Oluşturmalı'

26.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:47

HDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hişyar Özsoy, Avrupa'nın kendi güvenliği için Türkiye ve Suriye'deki Kürt sorununa ilişkin politika oluşturmak zorunda olduğunu söyledi. Özsoy, AB'ye Türkiye'nin güvenli bölgelere Suriyelileri yerleştirme planlarına finansman sağlamalarını istedi