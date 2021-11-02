HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanına terör gözaltısı
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün danışmanı Mustafa Y'yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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