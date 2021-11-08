HDP: "Anayasa Mahkemesi Davayı Reddetmeli" - Haberler
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HDP: "Anayasa Mahkemesi Davayı Reddetmeli"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de TBMM çatısı altındaki üçüncü büyük siyasi parti konumundaki Halkların Demokratik Partisi (HDP), aleyhindeki parti kapatma davasında Anayasa Mahkemesi'ne yazılı savunmasını sundu.

Türkiye'de Tbmm çatısı altındaki üçüncü büyük siyasi parti konumundaki Halkların Demokratik Partisi (HDP), aleyhindeki parti kapatma davasında Anayasa Mahkemesi'ne yazılı savunmasını sundu. HDP, mahkemeden "demokrasiyi destekleyecek" şekilde hukuken ret kararı beklediklerini belirtti

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