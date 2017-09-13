Hdp Alanya İlçe Eşbaşkanı Gözaltına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda HDP ilçe eşbaşkanı gözaltına alındı. Alanya Emniyet Müdürlüğü tarafından Antalya ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda HDP Alanya Eşbaşkanı Safiye D. sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'yı övücü faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Safiye D'nin evinde yapılan aramada FETÖ/PDY terör örgütü elebaşına ait kitaplar ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli sorgu için Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.



(İHA)