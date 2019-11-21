HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk Açıklaması

21.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:20

HDP Ağrı Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk, "Demokratik Toplum Kongresi yargılamaları tamamen siyasi ve keyfi olup iktidarın hedef göstermesiyle demokratik siyaseti boğmaya yöneliktir." dedi.

Öztürk, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) baskılar, tutuklamalar ve gözaltılarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

DTK'nin, "Kürt sorununun şiddet dışı yöntem ve zeminleri güçlendirip demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesi" çabasıyla ortaya çıktığını ve 13 yıldır bu amaç için mücadele ettiğini savunan Öztürk, 7 Haziran seçimlerinin ardından demokratik siyaset alanının AK Parti ve MHP'nin ablukasına alındığını iddia etti.

Öztürk, demokratik siyasetin tamamen ortadan kaldırılmasının planlandığını ileri sürerek, DTK'nin son zamanlarda bir yasa dışılık suçlamasına maruz kaldığını söyledi.

DTK'nin demokratik ve meşru bir kurum olduğunu iddia eden Öztürk, "Demokratik Toplum Kongresi yargılamaları tamamen siyasi ve keyfi olup iktidarın hedef göstermesiyle demokratik siyaseti boğmaya yöneliktir. Kongremize yönelik hukuksuz ve keyfi uygulamalardan vazgeçilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA