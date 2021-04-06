HDP Adıyaman İl Başkanlığında terör örgütüne ait örgütsel dokümanlar ele geçirildi

HDP Adıyaman İl Başkanlığında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

HDP Adıyaman İl Başkanlığında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütü PKK'nın propagandasının yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda HDP il binasına operasyon düzenleyen ekipler, binada yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın kitapları, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterleri ele geçirdi.

HDP Adıyaman İl Başkanı M.A.A. ile parti yöneticileri M.H. H.A. B.G. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül