HDP Adıyaman eski merkez ilçe başkanı tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2016-2018 yılları arasında Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı yapan B.E.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2016-2018 yılları arasında Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı yapan B.E., 2015 yılında Çatalağaç köyündeki evlerine gelen teröristlere yemek hazırlayarak evinde barındırdığı iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.E.'nin ağabeyi M.E.'nin ise örgütün milis yapılanması içerisinde Pars kod ismiyle faaliyet gösterdiği ve geçtiğimiz yıl Paris'e kaçtığı halen firari olarak arandığı tespit edildi. Şüphelinin, ağabeyi M.E.'nin talimatıyla gözaltına alınmadan yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu ve pasaport başvurusunda bulunduğu, Adıyaman genelinde PKK\KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı