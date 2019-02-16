Hdp Aday Tanıtım Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Tüm kayyum illerinden kayyumları süpürüp atacağız. AKP elinde yolsuzluk ve hizmetsizlik yaşayan Muş, Bingöl, Kars gibi kentlerde belediyeyi AKP'den alacağız." dedi.

HDP'nin, bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında seçim bildirgesi de açıklandı.

Temelli, toplantıda yaptığı konuşmada, bugün siyasi, toplumsal, ekonomik krizin tüm ülkeyi sardığını, basının tecrit altında bulunduğunu, 200'den fazla gazetecinin "tutsak" olduğunu iddia ederek, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını yitirdiğini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının bile tanınmadığı bir ülkede yaşandığını savundu.

Yerel seçimleri, "yeni yaşamın inşa edilmesi için tarihi bir fırsat" olarak niteleyen Temelli, şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimleri bu fırsatı tüm Türkiye halklarına sunuyor. HDP olarak aldığımız kararla Türkiye siyasetine demokratik bir zemin sunduk. Tüm kayyum illerinden kayyumları süpürüp atacağız. AKP elinde yolsuzluk ve hizmetsizlik yaşayan Muş, Bingöl, Kars gibi kentlerde belediyeyi AKP'den alacağız. Gelin demokrasi zemininde buluşalım, gelin AKP-MHP blokuna karşı birliği yapalım ve 24 Haziran'da yarım bıraktığımız işi 31 Mart'ta tamamlayalım."

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bildirgelerinin temelinde kadınlar, gençler, engelliler, çocuklar, emekçiler ve emeklilerin bulunduğunu belirterek, büyük insanlık yürüyüşünü yerelden başlatacaklarını bildirdi.

Buldan, "Halka ait olanı gaspçı kayyumların elinden kurtarıp bu halka iade etmek için yola çıktık. Bu halkı durdurmak için kurulan ittifaka karşı halkın ittifakını oluşturarak, bu oyunları boşa çıkaracağımıza inandığımız için bu yola çıktık." dedi.

Seçim bildirgesi

Seçim sloganını "Birlikte Demokrasiye" olarak belirleyen HDP'nin seçim bildirgesi de Temelli ve Buldan tarafından okundu.

Bildirgeye göre, halk yönetime "bizzat ve bilfiil" katılacak. Kent Meclisleri, Kent Forumları, Mahalle Meclisleri, Köy Meclisleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri yaygınlaştırılacak. Kadın özgürlükçü anlayış hakim kılınacak. Kadınlar her kademede eşit temsil edilecek. Cinsiyetçi hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek.

Bütçenin hangi hizmet alanlarında ve ne şekilde kullanılacağına sivil toplum kuruluşları, halk meclisleri, demokratik kitle örgütleri ve bütün toplumsal kesimlerle birlikte karar verilecek ve uygulayacak. Belediyelerin gelir-gider kalemleri belediye binaları ve kentin çeşitli yerlerinde panolara asılacak. Bütün detayları belediyenin web sayfasında yayınlayacak ve harcanan her kalem için yurttaşlara hesap verilecek.

Yerel ekonomi, bütün toplumsal kesimlerin katılımıyla planlanıp, düzenlenecek. Yerel kaynakların refahı artıracak biçimde kullanılması için Ekonomi Koordinasyon Kurulları oluşturulacak. Kadınların ücretsiz emek yükünü azaltacak eşit fırsatlar yaratılacak. Ekonomik toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderecek politikalar uygulanacak, iş yeri açan kadınların ödeyeceği harç ve vergilerde yüze 50 indirim yapılacak. Kent içinde yeni AVM inşaatlarına izin verilmeyecek. AVM'lere karşı sosyal, işlevsel ve kentsel mekanlar planlanacak, geleneksel çarşılar desteklenecek.

Paylaşımcı sosyal dayanışma ağları geliştirilecek. Kentin bütün dinamikleri ile ortak çalışmalar yapacak, Yoksullukla Mücadele Dernekleri kurulacak. İşsizliği azaltmak için, yerel çalışma hayatına yönelik meslek edindirme kursları yaygınlaştırılacak. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek götürmek için mobil araç uygulamaları çoğaltılacak. Dayanışma mutfakları açılması için yereldeki STK'lerle iş birliği içinde olunacak. Gıda ve Giyim Bankaları uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Kadın politikalarının etkin uygulanabilmesi için Kadın Politikaları Daire Başkanlıkları ile Kadın Politikaları Müdürlükleri yeniden açılacak. Bu birimlere bağlı Kadın Ekonomi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Kadın Eğitim Birimleri, Kadın Yaşam Merkezleri ve Kadın Kooperatifleri kurulacak.

Ana dilinde eğitim veren çocuk yuvaları, kreşler, atölyeler, kurslar, spor tesisleri, yüzme havuzları, yaz kampları ve eğitim merkezleri açılacak. Çocuk Meclisleri ile çocuklar karar alma süreçlerine dahil edilecek. "Çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddeti önleme birimi" kurulacak, ensest ve çocuk yaşta evlilikleri önleyecek politikalar hayata geçirilecek.

Göç ve mültecilerle ilgili çalışmalar yapan ulusal veya uluslararası kurumlarla koordineli çalışmalar yürütülecek.

Dil Koruma ve Geliştirme Müdürlükleri kurarak, Kürtçe, Süryanice, Ermenice, Arapça ve farklı dillerin korunup geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Halk edebiyatının yazılı ve sözlü eserleri araştırılarak Kürtçe ve diğer anadillerinde yeniden derleyen çalışmalar yapılacak.

Belediyelerde yazışma, duyuru ve basın açıklaması gibi faaliyetler çok dilli yapılmasına, kentler, mahalleler, köyler, sokaklar ve caddelerin çok dilli isimlendirilmesine devam edilecek. Kamusal alanlardaki panoların ve tabelaların çok dilli olması sağlanacak.

Kaynak: AA