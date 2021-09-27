HDI Sigorta, yeni sezonda da spora desteğini sürdürüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDI Sigorta, yeni sezonda da spora desteğini sürdürüyor

AA / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
HDI Sigorta, yeni sezonda da spora desteğini sürdürüyor

Yeni sezonda da spora sponsorluklarını artırarak devam ettiren HDI Sigorta, 2021-2022 spor sezonunda 46 spor kulübü ve 4 bireysel sporcuya destek veriyor.

Yeni sezonda da spora sponsorluklarını artırarak devam ettiren HDI Sigorta, 2021-2022 spor sezonunda 46 spor kulübü ve 4 bireysel sporcuya destek veriyor.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Türk sporu ve sporcusuna verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiriyor.

Sponsorluk yolculuğuna 2009 yılında tek bir kulüp ile başlayan HDI Sigorta, yıllar içerisinde artırdığı destek ile bugün gelinen noktada, 2021-2022 spor sezonunda 46 spor kulübü ve 4 bireysel sporcu ile yan yana yürüyor.

9 ayrı branş ve 25 farklı ile yayılan destek, profesyonel ve amatör takım ayırt etmeksizin isim, forma ve reklam sponsorlukları olarak kendini gösteriyor.

Sponsorluk desteklerinin yanı sıra taraftarlara yönelik projelere de imza atan şirket, kulüplere farklı kaynaklardan gelir yaratma imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, sponsorluklara ilişkin şunları kaydetti:

"Sporun doğasında dinamiklik var, her an değişikliklere açık olmak var; ekip çalışması, disiplin ve özgüven var. Tüm bunlar kurumsal kültürümüzün vazgeçilmez özellikleri arasında yer alıyor. Kurum olarak 10 yılı aşkın süredir sosyal farkındalık ile spora desteğimizi kesintisiz sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimize ne kadar spor alanı yaratır ve bu alandaki gayretlerinde yanlarında olabilirsek, o kadar mutlu ve sağlıklı nesiller yetiştirebileceğiz.

Bu amaç doğrultusunda 2021-2022 sezonunda da ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz kulüplerimize, desteğimizi sürdüreceğiz. Sporun farklı branşlarında, sezon boyunca zirve mücadelesi verecek tüm sporcularımıza ve takımlarımıza başarılar diliyoruz."

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Kerem Kamışlı
Spor Fatih Terim Balotelli Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HDI Sigorta, yeni sezonda da spora desteğini sürdürüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 10:17:09. #1.17#