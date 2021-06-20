HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off karşılaşmaları yarın başlayacak.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off karşılaşmaları yarın başlayacak.

Normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımların mücadele edeceği play-off'ta maçlar, 21-29 Haziran tarihlerinde Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.

Üç maç üzerinden oynanacak play-off'ta ilk turda 2 galibiyet alan kulüpler, yarı finale yükselecek.

Play-off çeyrek final maç programı şu şekilde:

Yarın:

11.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

13.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Yalova Ortopedikler

15.00 1907 Fenerbahçe-Bağcılar Belediyespor

17.00 Galatasaray-Gazişehir Gaziantep

22 Haziran Salı:

11.00 Yalova Ortopedikler-Beşiktaş HDI Sigorta

13.00 Bağcılar Belediyespor-1907 Fenerbahçe

15.00 Gazişehir Gaziantep-Galatasaray

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

23 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

11.00 1907 Fenerbahçe-Bağcılar Belediyespor

13.00 Galatasaray-Gazişehir Gaziantep

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Yalova Ortopedikler

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor

Yarı final karşılaşmaları 24-26 Haziran, üçüncülük maçı ve final serisi ise 27-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Yarı final ve final mücadeleleri, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Merve Dizdar Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cristiano Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 09:37:36. #1.14#

title