HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap müsabakaları başladı
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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap müsabakaları başladı

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap müsabakaları başladı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Spor

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etabı, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla başladı.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etabı, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla başladı.

Yalova'da, 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan günün ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 59-57 yendi.

Aynı salonda oynanan diğer 2 karşılaşmada Galatasaray, Gazişehir Gaziantep'i 63-51, 1907 Fenerbahçe de Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) 81-43 mağlup etti.

Bursa'daki maçlar

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

İskenderun Engelliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 51-74

Bağcılar Belediyespor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 78-76

TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü-Güçlü Eller Spor Kulübü: 86-28

Pendik Belediyesi Anadolu Yakası-Ordu Büyükşehir Belediyespor: 67-60

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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