HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları tamamlandı
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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları tamamlandı

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Spor
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları tamamlandı

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etabı, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla tamamlandı.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etabı, Yalova ve Bursa'da yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Yalova'da 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan günün ilk maçında ev sahibi Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) rakibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 73-51 yendi.

Aynı salonda yapılan günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Ordu Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 36-70

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Pendik Belediyesi Anadolu Yakası: 61-50

Beşiktaş HDI Sigorta-Bağcılar Belediyespor: 80-56

Bursa'daki maçlar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

Gazişehir Gaziantep-Ceylanpınar Bedensel Engelliler: 91-53

1907 Fenerbahçe-İskenderun Engelliler: 105-43

Güçlü Eller Spor Kulübü-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-62

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 19:35:36. #1.15#
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