HDI Sigorta Genel Müdürü Hancıoğlu: "Sporda da cinsiyet ayrımını kaldırmak görevimiz"

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Türk sporunda kadınların hak ettiği yeri almaları için desteklerin devam ettirilmesi gerektiğini belirerek, "Kadınlara verilen hakları korumak, kadının iş ve sosyal yaşamında çağdaş ve saygın yerini alabilmesi, cinsiyet ayırımının kaldırılması...

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Türk sporunda kadınların hak ettiği yeri almaları için desteklerin devam ettirilmesi gerektiğini belirerek, "Kadınlara verilen hakları korumak, kadının iş ve sosyal yaşamında çağdaş ve saygın yerini alabilmesi, cinsiyet ayırımının kaldırılması için çalışmak hepimizin görevidir." dedi.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, kadınların spora katılım oranı gerek kamu gerekse özel sektör tarafından yapılan yatırımlar ve destekler ile her geçen yıl artıyor.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, 2002 yılında 66 bin 356 olan lisanslı kadın sporcu sayısı, 18 yılda 25 kat artarak 1 milyon 729 bin 558 oldu.

Kadınlar, toplumsal hayatın her alanında olduğu gibi sporda da eşsiz başarılara imza atıyor. Kadınların spor alanındaki başarıları kadın branşlarına olan desteği her geçen gün artırıyor.

"Kadın takımlarına olan desteğimiz artarak devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, her 3 lisanslı sporcudan birini kadınların oluşturduğunu belirterek, kadın branşlarına verilen desteklerin sürdürülebilirliği olmazsa yakalanan gelişmelerin anlamı olmayacağını ifade etti.

Hancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk sporunda kadınlarımızın hak ettiği yeri almaları için onlara fırsatlar sunarak desteklerin devam ettirilmesi gerekiyor. Bunu sadece devletten beklemek olmaz, özel sektör de elinden geleni yapmalı. Kadınlara verilen hakları korumak, kadının iş ve sosyal yaşamında çağdaş ve saygın yerini alabilmesi, cinsiyet ayırımının kaldırılması için çalışmak hepimizin görevidir. Bu amaç doğrultusunda sponsorluklarımız içerisinde bir anlamda fırsat eşitliği yaratma ve kadınları her alanda destekliyor olma gururunu yaşattığı için kadın takımlarımızın yeri bizlerde ayrıdır."

Toplumsal cinsiyet kalıplarının sporda da kırılması gerektiğini vurgulayan Hancıoğlu, "Ne yazık ki ülkemizde kadın takımları, erkek takımlarına oranla sponsor bulmakta çok zorlanıyor. Aksine kadınların dezavantajlı konumuna dikkat çekmek ve bu durumun tersine dönmesi gerektiğini vurgulamak adına kadın branşları ve sporcuları daha çok desteklenmeli. Biz de bu bakış açışı ile 11 yıl önce 1 takım ile çıktığımız bu yolculuğu 10 farklı kadın takımına ve 2 bireysel sporcuya destek olarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hancıoğlu, sporun gerek sponsorların gerekse taraftarların destekleri ile ayakta durulabilen bir alan olduğuna dikkati çekerek, "Yeterli desteği göremediği için kapatılmak durumunda kalan şubelere hepimiz şahit oluyoruz. Hal böyle olunca branş ayrımı olmaksızın kadın takımlarımıza artan desteğimizi artırarak devam ediyoruz ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bizlere de kadın takımlarımızın başarılı yolculuklarını heyecanla takip etmek kalıyor. Bu vesileyle tüm kadınların, 18 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip