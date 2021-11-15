HDI Sigorta'dan "sahte mail adresi" uyarısı

CEYHAN, ADANA (AA) - HDI Sigorta, "Ceyhan Hancıoğlu Sizi Dinliyor" açık e-mail uygulamasının mail adresinin c.hancioglu@hdisigorta.com.tr olduğunu, hanciceyhan@gmail.com mail adresi ile ilgilerinin bulunmadığını duyurdu.

HDI Sigorta sahte mail adresinden atılan mesajlara ilişkin yaptığı açıklamada, "HDI Sigorta olarak sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz 'Ceyhan Hancıoğlu Sizi Dinliyor' açık e-mail uygulamasından Genel Müdürümüz Ceyhan Hancıoğlu adına 'hanciceyhan@gmail.com' hesabından atılan mesajlardan dolayı açıklama yapma gereği duyulmuştur. Şirketimiz tarafından uygulamaya koyulan platformun kurumsal mail adresi 'c.hancioglu@hdisigorta.com.tr' dir. Kullanıcılar bu adres üzerinden Hancıoğlu'na direkt olarak ulaşarak görüş, öneri ve taleplerini iletebiliyor değerlendirme sonrasında geri dönüş alabiliyorlar." ifadelerine yer verildi.

Platformun kurumsal mail adresi dışından gelen mesajlara itibar edilmemesi vurgulanan açıklamada, açılan bu sahte hesapla alakalı yasal süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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