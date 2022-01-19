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HDI Sigorta Afyon Belediyespor yeni transferlere yöneldi

HDI Sigorta Afyon Belediyespor yeni transferlere yöneldi
AA / Arif Yavuz - Haberler | Spor

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da FIBA yasağının kaldırılmasına ve yeni transferlere öncelik verildiği bildirildi.

AFYON (AA) - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da FIBA yasağının kaldırılmasına ve yeni transferlere öncelik verildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün devir işlemleri devam etmektedir. Bu süreçte FIBA yasağının kaldırılmasına ve yeni transferlere öncelik verilmiştir. Geçmişe ait tüm borçlar ve sorunlar hukuki sürecin tamamlanması ile beraber çözülecektir." ifadesi yer aldı.

Öte yandan HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un kulüp yönetimi 9 Aralık'ta aldığı kararla ING Basketbol Süper Ligi'ndeki kalan maçlarında yerli ve genç oyuncuların mücadele edeceğini açıklamıştı.

AA / Arif Yavuz - Spor Haberleri

Sigorta, Medya, Afyon, Spor, Haber

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