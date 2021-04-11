HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçı ertelendi
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HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçı ertelendi

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Spor
HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün oynanması planlanan HDI Sigorta Afyon Belediye-OGM Ormanspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün oynanması planlanan HDI Sigorta Afyon Belediye-OGM Ormanspor maçı, ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün saat 17.30'da OGM Ormanspor'u ağırlamaya hazırlanan HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da dün 5 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Diğer oyunculardan testi negatif çıkan 2 oyuncuda da koronavirüs semptomları gözlemlenmesi üzerine durum Türkiye Basketbol Federasyonu'na bildirildi. Federasyon ise karşılaşma için erteleme kararı verdi.HDI Sigorta Afyon Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın en az 6 basketbolcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle Basketbola Dönüş Protokolü'nün 12. Bölüm Müsabakaların Ertelenmesi başlıklı maddesine göre, daha önce 11.04.2021 tarihinde oynanacağı açıklanan HDI Sigorta OGM Ormanspor ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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