HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Merthan Mutlu'yu transfer etti
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, oyun kurucu Merthan Mutlu'yu kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, oyun kurucu Merthan Mutlu'yu kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Merkezefendi Belediyespor formasıyla Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki Merthan Mutlu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Merthan Mutlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz