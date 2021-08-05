HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Merthan Mutlu'yu transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Merthan Mutlu'yu transfer etti

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Merthan Mutlu'yu transfer etti
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, oyun kurucu Merthan Mutlu'yu kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, oyun kurucu Merthan Mutlu'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Merkezefendi Belediyespor formasıyla Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki Merthan Mutlu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Merthan Mutlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Müge Anlı Cem Yılmaz Tuğba Özay
Spor Metin Oktay Fatih Terim Alex Teixeira Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Merthan Mutlu'yu transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 20:43:32. #1.15#

title