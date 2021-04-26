HDI Sigorta Afyon Belediyespor ile OGM Ormanspor yarın erteleme maçından karşılaşacak

ING Basketbol Ligi'nin 28. haftasından ertelenen HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor müsabakası yarın oynanacak.

ING Basketbol Ligi'nin 28. haftasından ertelenen HDI Sigorta Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor müsabakası yarın oynanacak.

İki takımın Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya geleceği mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Ligde 27 maç yapan Afyon Belediyespor, 12 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 39 puanla 12. basamakta yer alıyor.

Küme düşmesi kesinleşen ve puan tablosunun son basamağında yer alan OGM Ormanspor'un ise 6 galibiyet, 22 yenilgi ve 34 puanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul