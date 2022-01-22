HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 5 kişi koronavirüse yakalandı

AFYON (AA) - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2'si teknik ekipten 5 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Semt77 Yalovaspor karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde iki teknik ekip ve üç kulüp personelimizin testleri pozitif sonuçlanmış ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerini yer verildi.