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HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 5 kişi koronavirüse yakalandı

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 5 kişi koronavirüse yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Spor

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2'si teknik ekipten 5 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

AFYON (AA) - HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2'si teknik ekipten 5 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Semt77 Yalovaspor karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde iki teknik ekip ve üç kulüp personelimizin testleri pozitif sonuçlanmış ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerini yer verildi.

AA / Arif Yavuz - Spor Haberleri

Yalovaspor, Sigorta, Medya, Afyon, Spor, Haber

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