HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

04.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:48
HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"HDI Sigorta Afyon Belediyespor oyuncuları, teknik ve idari kadro için gerçekleştirilen son Kovid-19 testleri sonucunda 2 kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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