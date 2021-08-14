HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li Eric Buckner'i transfer etti
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HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li Eric Buckner'i transfer etti

HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li Eric Buckner'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li Eric Buckner'i kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor, ABD'li Eric Buckner'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Fransa Süper Ligi'nde Chalon ve VTB Ligi'nde Astana forması giyen tecrübeli pivot Eric Buckner'le anlaşma sağlandı.

Yeni transfer Eric Buckner'le 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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