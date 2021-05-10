HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor: 83-93
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HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor: 83-93

HDI Sigorta Afyon Belediyesi - Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor: 83-93
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor deplasmanda HDI Afyon Sigorta Afyon Belediyesi'ni 93-83 mağlup etmesine rağmen ligden düşen 2'nci takım oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor deplasmanda HDI Afyon Sigorta Afyon Belediyesi'ni 93-83 mağlup etmesine rağmen ligden düşen 2'nci takım oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu haftasında Afyon Belediyesi, Fethiye Belediye Spor'u ağırladı. Deplasman ekibi mücadelenin ilk yarısını 47-41 önde kapattı. 2'nci yarıda da rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor, mücdeleyi 93-83 kazanarak 9'uncu galibiyetini aldı. Aliağa Petkim Spor'un deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmesiyle birlikte Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor, kazanmasına rağmen ligden düşen 2'nci takım oldu.Deplasman ekibinde Ricky Ledo 36 sayı ile maçın en skorer ismi olurken ev sahibi ekipte ise Berke Aygündüz 22 sayıyla mücadele etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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