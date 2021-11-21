HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 90-76

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

3. PERİYOT: 68-59

ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Beşiktaş Icyrpex'e 79-67 yenilen Pınar Karşıyaka konuk ettiği HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni mağlup etmeyi başardı: 90-76 Yeşil-kırmızılılar maça etkili başlarken ilk çeyreği 28-17 üstünlükle tamamladı. İkinci çeyrekte hem hücumda hem de savunmada rakibi karşısında üstün olan Karşıyaka, soyunma odasına 11 sayı farkla 48-37 önde girdi. İzmir ekibi üçüncü çeyrekte de Afyon Belediyesi'ne karşı farkı korudu ve finale 68-59'luk avantajla girdi. Dördüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka salondan galibiyetle ayrıldı.

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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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