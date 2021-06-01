HDI Sigorta, acenteler konseyi ile çevrim içi toplandı
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HDI Sigorta, acenteler konseyi ile çevrim içi toplandı

HDI Sigorta, acenteler konseyi ile çevrim içi toplandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

HDI Sigorta, Türkiye'nin dört bir yanından yüksek üretim hacmi ve karlılık oranlarına sahip acenteler konseyi üyeleri ile çevrim içi toplantıda buluştu.

HDI Sigorta, Türkiye'nin dört bir yanından yüksek üretim hacmi ve karlılık oranlarına sahip acenteler konseyi üyeleri ile çevrim içi toplantıda buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, uzun yıllardır sektörün içerisinde olan yüksek üretim ve karlılık hedefini gerçekleştiren acentelerinin başarılarını kutlamak ve fikir alışverişi yapmak amacıyla düzenlediği toplantıyı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği, acente ve çalışanlarının sağlığını gözeterek ikinci kez çevrim içi olarak gerçekleştirdi.

Dün gerçekleştirilen toplantıda HDI Sigorta üst yönetimi, 29 konsey üyesi acente ile bir araya gelerek sektöre ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Acentelerin iş süreçlerine ilişkin beklentileri, müşteri geri bildirimleri ve çözüm önerileri yetkililerle paylaşıldı. Toplantıda yeni dönem planlamaları ve yıl sonu hedefleri de açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, bu dönemde en büyük destekçilerinin acenteler olduğunu belirtti.

Salgının ilk günlerinden bu yana, dönemin şartlarına hızlıca adapte olarak iş süreçlerini kesintisiz sürdürdüklerini vurgulayan Hancıoğlu, "Müşterilerimize birçok ayrıcalık ve kolaylığı bir arada sunmak, her geçen gün ürün ağımızı ve hizmet kalitemizi artırma hedef ve kararlılığıyla ilerliyoruz. Bu yolda sizlerin geri bildirimleri, yol arkadaşlığı bizim için çok kıymetli. Umarım bir sonraki toplantımızı aynı masanın etrafında, yan yana gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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