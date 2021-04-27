HDI Loryma ve Sailing Time Cup Yat Yarışları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi
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HDI Loryma ve Sailing Time Cup Yat Yarışları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi

HDI Loryma ve Sailing Time Cup Yat Yarışları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenmesi planlanan HDI Loryma ve Sailing Time Cup Yat Yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenmesi planlanan HDI Loryma ve Sailing Time Cup Yat Yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelendi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamada, "1-7 Mayıs 2021'de HDI Loryma Cup ve 8-14 Mayıs 2021'de düzenlemeyi planladığımız Sailing Time Cup yarışlarımız, Kovid-19 salgını nedeniyle tam kapanma genelgesi kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili yarışların güncel tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, MIYC Kış Trofesi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ayak yarışları da salgın dolayısıyla önce ertelenmiş, sonrada iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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