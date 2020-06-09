HD Film 8 Saniyede İniyor! Karşınızda Redmi AX5 Wi-Fi 6 Router Uygun fiyatlı WiFi 6 router'lar gelmeye devam ediyor. Honor, geçtiğimiz ay dünyanın ilk WiFi 6+ router'ı

Uygun fiyatlı WiFi 6 router'lar gelmeye devam ediyor. Honor, geçtiğimiz ay dünyanın ilk WiFi 6+ router'ı Honor Router 3'ü tanıtmıştı. Şimdi de Redmi, WiFi 6 bağlantısını destekleyen router'ını tanıttı. Sadece 32 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Redmi AX5 WiFi 6 Router'ın özellikleri haberimizde.

HD Filmi İndirmek 8 Saniye Sürüyor!

Redmi AX5 WiFi 6 Router, sinyal gücünü 4dB artıran, kapsama alanını da yüzde 50 artıran dört bağımsız sinyal amplifikatör anteni ile birlikte geliyor. Şirketin ilk WiFi 6 bağlantılı router'ı 1775Mbps hızda indirmeyi destekliyor ki bu, WiFi 5'ten yaklaşık yüzde 52 daha fazla hız demek. Bu router ile HD film indirmek sadece sekiz saniye sürüyor. Router ayrıca Xiaomi'nin kendi WiFi 6 router'larında (Xiaomi mi Router AX1800 ve mi AIoT Router AX3600) olan Karışık Ağ ve Mesh Ağ desteği sunuyor.

Akıllı Telefondan Kontrol Edilebiliyor

Redmi AX5 Wi-Fi 6 Router, 14nm üretim sürecinden geçen Qualcomm'un beş çekirdekli kurumsal sınıf işlemcisinden güç alıyor. Router ayrıca donanım düzeyinde hız için bağımsız bir NPU'ya (Sinirsel İşlem Birimi) sahip. Router, akıllı ev ürünleri de dahil olmak üzere 128 cihaza bağlanacak şekilde optimize edilmiş. Router'ın ayarları akıllı telefon uygulaması kullanılarak kontrol edilebiliyor ve ayarlanabiliyor.

Redmi AX5 WiFi 6 Router Fiyatı

Redmi AX5 WiFi 6 Router, 229 yuan (32 dolara denk geliyor) fiyat etiketiyle Çin'de yarın satışa sunulacak.