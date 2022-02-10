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HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma

İhlas Haber Ajansı - Spor
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HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma

HD Elazığ Karakoçan FK, Bayrampaşa maçı hazırlıklarına Elazığspor Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla devam etti.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - HD Elazığ Karakoçan FK, Bayrampaşa maçı hazırlıklarına Elazığspor Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla devam etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 25. haftasında deplasmanda Bayrampaşa ile karşılaşacak olan HD Elazığ Karakoçan FK, bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Elazığspor Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Bayrampaşa maçının taktik provası gerçekleştirildi. Teknik Sorumlu Ender Çınar ve yardımcıları refakatindeki antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. Cuma günü yapılacak olan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak olan mavi-beyazlı ekip, cumartesi günü hava yoluyla İstanbul'a geçecek. - ELAZIĞ

HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma

HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma

HD Elazığ Karakoçan'dan taktik çalışma

İhlas Haber Ajansı - Spor

Elazığspor, Bayrampaşa, Karakoçan, Elazığ, Spor, Haberler

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