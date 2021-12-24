HD Elazığ Karakoçan'da ayrılık - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HD Elazığ Karakoçan'da ayrılık

HD Elazığ Karakoçan'da ayrılık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

HD Elazığ Karakoçan FK, sezon başı anlaşmaya vardığı forveti Furkan Yiğit'le yollarını ayırdı.

ELAZIĞ (İHA) - HD Elazığ Karakoçan FK, sezon başı anlaşmaya vardığı forveti Furkan Yiğit'le yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig ekiplerinden HD Elazığ Karakoçan FK, hafta sonu araya girecek olan 2. sezon öncesi forveti Furkan Yiğit'le yollarını ayırdı. Sezon başı Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Furkan, 14 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran genç golcü, "Sezon başında anlaşmış olduğum Elazığ Karakoçan takımı ile karşılıklı anlaşarak kontratımı fesih etmiş bulunmaktayım. Başta Başkanımız Tuncay Kaymak ve hocalarımız Ender Çınar, Samet Erdem, Kamil Çetintaş ve Sinan Gerçek olmak üzere herkese teşekkür ederim. Kulüp çalışanlarımız ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Elazığ Karakoçan takımına bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Olaylı maçın ardından Sumudica'dan yaylım ateşi: Nasıl ağladıklarını görmesini isterdim

Olaylı maçın ardından Sumudica'dan yaylım ateşi: Nasıl ağladıklarını görmesini isterdim

 Süper Lig'de tarihi olay! Yeni Malatya Başkanı hakemlere saldırmak için sahaya daldı

Süper Lig'de tarihi olay! Yeni Malatya Başkanı hakemlere saldırmak için sahaya daldı

 Sumudica'nın yüzü gülmüyor! Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi

Sumudica'nın yüzü gülmüyor! Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title