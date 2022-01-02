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HD Elazığ Karakoçan'da Antalya kampı başladı

HD Elazığ Karakoçan'da Antalya kampı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

HD Elazığ Karakoçan FK, ara dönem hazırlıklarına Antalya Belek'te başladı.

ANTALYA (İHA) - HD Elazığ Karakoçan FK, ara dönem hazırlıklarına Antalya Belek'te başladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk yarısını hedeflerinin uzağında tamamlayan HD Elazığ Karakoçan FK'da ara dönem hazırlıkları Antalya Belek'te başladı. Ligin 19. haftasında oynanan 68 Aksaray Belediyespor maçı sonrası 4 gün izin verilen mavi-beyazlı ekip, Antalya'da yeniden toplanarak ara dönem hazırlıklarına başladı.

Antalya kampını 12 Ocak'a kadar devam ettirecek olan Elazığ ekibi, bu süreçte dış transferlerini yapacak ve hazırlık maçları oynayacak. 12 Ocak'ta yapılacak son antrenmanın ardından Elazığ'a dönecek Elazığ Karakoçan FK, 20. haftadaki Hacettepe maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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