(HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." Kaynak: AA