HBXTV Antik Mikrofon Programı yayın hayatına başlıyor
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HBXTV Antik Mikrofon Programı yayın hayatına başlıyor

HBXTV Antik Mikrofon Programı yayın hayatına başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GE bir spesifik çalışmaya daha imza atarak Antik Karya bölgesi Aydın'ı tüm dünyaya tanıtacak bir çalışma daha başlattı.

HBX AR-GE bir spesifik çalışmaya daha imza atarak Antik Karya bölgesi Aydın'ı tüm dünyaya tanıtacak bir çalışma daha başlattı.

Karya Farma HBX AR-GE bünyesinde geliştirdiği Bilimsel Projeleri ile bugüne kadar bir çok alanda patentli çalışmalar yürüten KARYA FARMA HBX-ARGE dijital platformlarının günümüzde çok yoğun kullanıldığı covid19 pandemi sürecinde farklı bir projeyle devam dedi. Uzun yıllar Aydın'da bölgesel bir tv kanalı Aytv Mavi Koltuk Programı ile 203 canlı yayın moderatörü olarak görev yapan Hakan Başlık, bu kez HBXTV Antik Mikrofon Programı ile yeniden ekranlara dönüyor. Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent içinde faaliyetlerini sürdüren KARYA FARMA HBX-ARGE başta sağlık olmak üzere çevre,tarım,hayvancılık Projeleri üzerinde 15 adet patent çalışması ile biliniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Başlık, "HBXTV Karya bölgesi Aydın'ın 23 Antik kenti ile dünyanın en önemli bir yerleşim bölgesi olması yönünde tanıtıcı bilgilerin yer alacağı bir bilgi havuzu oluşturacak sadece şifalı bilgilerin yer alacağı bir Web tv kanalı olarak yayın hayatına girecek. Korona (Covid19) hastalığına karşı akıllı yağ moleküllerinden geliştirdiği HBX-2371 (Antikoil) ile İncir ve Zeytinin anavatanı olan Aydın'ın adını tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Bundan sonra tüm faaliyetlerimizi HBXTV üzerinden günü gününe ulaştıracağız" dedi.

Ünlü konukların yer alacağı Web tv'de alternatif kadim tıp, ekotarım ve hayvancılık konularında dikkat çekici röportajların yer alacağı belirtildi. - AYDIN

HBXTV Antik Mikrofon Programı yayın hayatına başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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