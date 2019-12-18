HBB yol yapım çalışmalarına devam ediyor

18.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:44

Kışın zorlu koşullarına aldırış etmeksizin ihtiyaç gerektiren her noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam eden HBB ekipleri, bu kez de Arsuz Karaağaç Mahallesi Demet ve Ahmet Yesevi caddelerini beton asfalta kavuşturdu.

Her iki caddede kısa zaman önce başlatılan beton asfalt çalışmalarını tamamlayan HBB ekipleri, yenilenen yolları vatandaşların hizmetine sundu.Ekipler, yeni yol yapım teknolojileriyle Hatay'ın her köşesinde, hava koşulları uygun olduğu sürece çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu.

Kaynak: Bültenler