HBB yol yapım çalışmalarına devam ediyor
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HBB yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), Hatay'da ulaşımı kolaylaştırmak ve bu hususta kalıcı adımlar atmak için var gücüyle çalışıyor.

18.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:44
HBB yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Kışın zorlu koşullarına aldırış etmeksizin ihtiyaç gerektiren her noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam eden HBB ekipleri, bu kez de Mahallesi Demet ve caddelerini beton asfalta kavuşturdu.

Her iki caddede kısa zaman önce başlatılan beton asfalt çalışmalarını tamamlayan HBB ekipleri, yenilenen yolları vatandaşların hizmetine sundu.Ekipler, yeni yol yapım teknolojileriyle 'ın her köşesinde, hava koşulları uygun olduğu sürece çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu.

Kaynak: Bültenler
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