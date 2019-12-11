HBB yol genişletme çalışmalarıyla ulaşımı rahatlatıyor
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HBB yol genişletme çalışmalarıyla ulaşımı rahatlatıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yeni yol, bakım ve genişletme çalışmalarını il genelinde kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

11.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:41
HBB yol genişletme çalışmalarıyla ulaşımı rahatlatıyor

BEŞASLAN MAHALLESİ'NDE YOL GENİŞLETME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

'ın her ilçesinde olumsuz hava koşullarında bozulan yollarda çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçesine bağlı Beşaslan Mahallesi'nde yol genişletme çalışmalarına başladı. Yolları modern ve güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler, yol genişletme çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunacak.

HER İLÇEYE EŞİT HİZMET VEREN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Beşaslan Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler
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