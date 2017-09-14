HBB Yaz Kursları Kapanış Şöleni Gerçekleştirdi

Gerçekleştirilen kapanış şölenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, HBB Genel Sekreteri Prof.Dr. Mehmet Maden, HBB Kültür Dairesi Başkanı Mehmet Bozkurt, , HBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İhsan Çakar, HBB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramadan Sever, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Daban, sporcular ve veliler katılım gösterdi.

Şölen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler adına yapılan saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

"4841 ÖĞRENCİMİZE HİZMET ETMENİN ONURUNU YAŞIYORUZ"

Başkan Savaş,"Törenimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu nedenle hepimizin spor yapması lazım. Burası hepinizin bildiği gibi tarlaydı. Antakya Belediye Başkanlığı'nda başlatmış olduğumuz ve daha sonra Büyükşehir'in ilk 8 ayında bitirdiği 22 branşın aynı anda çalışabileceği önemli bir kompleks haline getirildi. Bu kompleksimizin de amacı çocuklarımızın buradan doya doya faydalanması, milli sporcularımızın buradan çıkması ve her alanda ülkemize hizmet edecek gençlerimizin olmasıdır. Bugüne kadar 3 ay içerisinde 24 hocamızla 57 tanesi özel eğitim gerektiren 7-14 yaş Aralığındaki 4841 öğrencimize hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Bütün gençlerimize hayırlı olsun diyor, onları tebrik ediyor ve hayatlarında da başarılar diliyorum. Spor salonunda öğrencilerimizle ilgilenen ve emeği geçen hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten de bu spor kompleksi hemşehrilerimizin her zaman kullanabilecekleri önemli bir merkez. Buradan kim faydalanmak istiyorsa imkânlar dâhilinde faydalandı, faydalanıyor ve faydalanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı

"DÜNYA KUPASI YAPAN BİR ŞEHİR HALİNE GELDİK"

Spor faaliyetlerinde elde edilen başarılara da değinen Başkan Savaş," Süper Lig'deki satranç takımımız 3 yıl önce süper lige çıktı. Geçen sene Türkiye şampiyonu oldu. Bu sene de Türkiye 3'üncüsü oldu. Bu sene Avrupa'da bizi temsil edecekler. Hatay Sutopu takımımızda 3 tanesinin 2'si süper ligde bir tanesi de alt ligde şuan. Bütün bu başarılar bu sahalardan çıkıyor. Aba güreşinde de dünya kupasını yaptık. 35 ülkeyi burada yarıştırdık. Dünya kupası yapan bir şehir haline geldik. Hatay hak ediyor, bizler de Hatay'ın hakkını vermeye çalışıyoruz. Spor kompleksimizdeki kurslarımız kış ayları boyunca da devam edecek. Velilerimiz de bu sportif aktivitelerden faydalanabilir" dedi.

Alkışlarla salona davet edilen Başkan Savaş, ayrıca sporcu Aylin Geyik ile de masa tenisi oynayarak katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Kapanış şöleninin sonunda minik sporcular Başkan Savaş'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

VELİLER SPORA DESTEK VEREN BAŞKAN SAVAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Şölene katılan veliler, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, boş zamanlarını ve yaz aylarını değerlendirmeleri amacıyla spora ve sporcuya destek vererek halka kaliteli hizmet veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ve çocuklarına emeği geçen hocalara teşekkür ettiler.



