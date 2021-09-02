HBB şehrin her köşesini dayanıklı ve uzun ömürlü beton asfalt ile buluşturuyor
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HBB şehrin her köşesini dayanıklı ve uzun ömürlü beton asfalt ile buluşturuyor

HBB şehrin her köşesini dayanıklı ve uzun ömürlü beton asfalt ile buluşturuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Bu anlayışla hareket eden HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını Yayladağı ve Defne'de sürdürüyor.

HBB ekipleri, Yayladağı Dağdüzü(Çaksına) Mahallesi'nde eski hali sathi kaplama olan 9 kilometrelik yolda beton asfalt serimine başladı.

Yoldaki yağmur suyu geçiş noktalarına tahliye hattı da döşeyen ekipler, böylelikle yağmur sebebiyle yolda oluşabilecek su birikintilerinin de önüne geçmiş oldu.

Beton asfalt seriminin bir diğer adresi de Defne Turunçlu Mahallesi oldu.

Altyapı çalışmalarının tamamladığı İnönü Caddesi'nde asfalt serimine başlayan ekipler, buradaki çalışmanın da en kısa sürede tamamlanarak yolun trafiğe açılacağını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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