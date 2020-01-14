HBB personeline ilk yardım eğitimi
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HBB personeline ilk yardım eğitimi

HBB personellerinin birçok alanda eğitim alarak karşılarına çıkabilecek acil durumlarda hayat kurtaracak bilgiler edinmelerine vesile oluyor.

14.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:49
HBB personeline ilk yardım eğitimi

HBB Daire Başkanlığına bağlı ekipler, meydana gelebilecek kazalar ve yaralanma olayları esnasında yapılacak ilk yardım müdahaleleri hakkında eğitim aldı.

HATMEK'de gerçekleştirilen eğitimde personeller, ilk yardım esnasında yapılan yanlışlara karşı doğru bilgi ile bilgilendirildi. HBB çalışanlarına, temel yaşam desteği, hasta nakli, olay yeri güvenliği, solunum yolu tıkanmaları, şok, koma, kanama gibi acil durumlarda yapılması gereken teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

Kaynak: Bültenler
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