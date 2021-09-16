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HBB'nin kahraman itfaiyesine yönetmelik eğitimi

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HBB'nin kahraman itfaiyesine yönetmelik eğitimi

Hatay'da meydana gelen tüm yangınlara hızla müdahale ederek kontrol altına alan ve yaşanabilecek afetlere karşı her an hazır bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, aldığı eğitimlerle hizmet kalitesini her geçen gün arttırıyor.

HBB İtfaiye Daire Başkanlığı Koruma ve Önleme Şube Müdürlüğü personeli, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) tarafından verilen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik eğitimine katıldı.

İki gün süren eğitimde ilgili yönetmelikler itfaiye kontrol ve denetim ekiplerine kapsamlı bir şekilde anlatıldı.

Eğitim hakkında konuşan İtfaiye Daire Başkanı Mahir Çiçek, HBB itfaiye ekiplerinin kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliği kontrolleri ile riskleri minimize etmek amacıyla itfaiye uygunluk raporlarını düzenlediğini belirtti

Bu yapılarda herhangi bir sebeple çıkabilecek yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirerek yangını kısa sürede kontrol altına almayı hedeflediklerini de belirten Çiçek yaşanan zorluklara da değindi.

Çiçek, "Yapılan uygunluk kontrollerinde bina inşaat ve yapı kullanma izin aşamalarında ilgili bazı kişi ve kuruluşlarca yönetmelik gereği yangın koruma ve önleme kriterlerinin dikkate alınmıyor. Bu durum itfaiye uygunluk raporlarında ise olumsuz durumlara sebebiyet veriyor. Bu eğitimin amacı İtfaiyemize bağlı denetim ve kontrol ekiplerimizin gelişimini sağlayarak daha etkin ve hızlı olmalarıdır. Eğitim talebimizi yerine getiren TÜYAK yöneticilerine ve eğitimcilerine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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