HBB'nin Fidan Dikimi İl Genelinde Devam Ediyor

Kent estetiğine büyük önem veren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın 15 ilçesinde kavşaklar ve ana arterler olmak üzere şehrin dört bir yanına ağaç fidanı ve çiçek ekerek kenti estetiğine ayrı bir güzellik katıyor.

İNÖNÜ BULVARI ZAKKUM FİDANLARI İLE DONATILDI

Şehrin önemli noktaları olan park, refüj ve kavşaklara çalışmalar gerçekleştiren HBB ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nı daha estetik hale getirmek amacıyla zakkum fidanı ekimi gerçekleştirdi. Orta refüjde zakkum fidanlarını ekerek daha yeşil ve güzel görünüm kazandıran ekipler çalışmalarının il genelinde devam edeceklerini açıkladı.

