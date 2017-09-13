HBB'nin Çocuk Tiyatrosu Çalışmalarına Devam Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın öncülüğünde kurulan ve kurulduğu ilk günden bu yana Hatay halkının sanatla olan ilişkisini güçlü kılmak amacıyla sayısız oyuna imza atan HBB Şehir Tiyatrosu, 8-13 yaş arası tiyatroya ilgisi olan çocuklara yönelik açtığı kurslar ile yaz tatilini daha verimli geçirebilmelerini sağlıyor.

AMAÇ, HATAY'DA ÇOCUK TİYATROSU OLUŞTURABİLMEK

Kursların, HBB Şehir Tiyatrosu'nun başarılı sanatçıları tarafından Çekmece Oyun Salonu'nda gerçekleştirildiğini belirten HBB yetkilileri; amaçlarının tiyatroya yeteneği olan çocukların, eğitici kurs sayesinde kişisel gelişimlerini ön plana çıkararak eğlenceli, bir o kadar da öğretici zaman geçirmelerini sağlayarak mutluluklarına vesile olmak ve en kısa zamanda Hatay'da bir çocuk tiyatrosu kurmak olduğunu belirtti.

