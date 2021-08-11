HBB'nin çalışmaları şehrin her noktasında

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, şehrin her noktasında eş zamanlı olarak yapılıyor.

HBB ekipleri, Antakya, Hassa ve Samandağ'da farklı çalışmaların altına imza attı.

Antakya'nın Alahan Mahallesi'ndeki dereyi temizleyen ekipler, Hassa'nın Haydarlar ve Samandağ'ın Koyunoğlu mahallelerinde yağmur suyu tahliye hattı (büz) döşeme çalışması yaptı.

HBB ekipleri ayrıca Samandağ Sutaşı Mahallesi'nde yeni üretim yolları açmasının yanı sıra Hassa Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki bağlantı yolunda genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler