HBB'nin çalışmaları eş zamanlı devam ediyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için il genelinde yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.
HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, hafta sonu Arsuz, Belen ve İskenderun'da yoğun mesai harcadı.
HBB ekipleri, Arsuz'da 4, Belen'de 2 ve İskenderun'da 6 farklı mahallede, toplam 12 noktada çalışmalarını eş zamanlı gerçekleştirdi.
Büz döşemeden yol bakım ve onarıma, reglajdan dere temizliğine kadar farklı çalışmalar yürüten HBB ekipleri, koordineli çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.
Kaynak: Bültenler