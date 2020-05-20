HBB Kent estetiğini önemsiyor Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra kent estetiğine katkı sağlayan uygulamalarına da devam ediyor.

Büyükşehir Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından, Antakya Atatürk Caddesi'ndeki kaldırımlarda bulunan ağaç diplerine reçineli taş döşendi.

Hatay'a yakışan bir estetik görünüm için gerçekleştirdiği çalışmalarına devam eden HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığının uygulaması, halkın beğenisini kazandı.

Su geçirgen bir malzeme olan reçineli taş döşemesinin ağaç diplerinin daha kolay temizlenmesini sağlamakla beraber toz, çamur ve yabani ot sorununu engelleyeceğini belirten Büyükşehir ekipleri, çalışmalarına il genelinde devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler