HBB Kent Estetiğine Katkı Sağlıyor
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HBB Kent Estetiğine Katkı Sağlıyor

HBB kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla kavşak, refüj ve bulvarlarda yeşil alanları arttıracak çalışmalarına devam ediyor.

21.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:51
HBB Kent Estetiğine Katkı Sağlıyor

Büyükşehir Park ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Ahmet Çalım ve bulvarlarında bitkilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler aynı zamanda Antakya Kavaslı Kavşağı orta refüjünde bitki ikmali ve Muhsin Yazıcıoğlu Alanı'nda bitkilendirme çalışması gerçekleştirerek kentin en işlek noktalarını göze hitap eden bir görünüme kavuşturdu.

Son zamanlarda çalışmalarına hız veren Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, düzenli ve güvenli bir trafik akışı sağlamak için yapılan HBB tarafından yapılan kavşak, refüj ve bulvarları yeşil ile buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler
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