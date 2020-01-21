HBB Kent Estetiğine Katkı Sağlıyor

21.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:51

Büyükşehir Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Reyhanlı Ahmet Çalım ve Mehmet Akif Ersoy bulvarlarında bitkilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler aynı zamanda Antakya Kavaslı Kavşağı orta refüjünde bitki ikmali ve Muhsin Yazıcıoğlu Alanı'nda bitkilendirme çalışması gerçekleştirerek kentin en işlek noktalarını göze hitap eden bir görünüme kavuşturdu.

Son zamanlarda çalışmalarına hız veren Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, düzenli ve güvenli bir trafik akışı sağlamak için yapılan HBB tarafından yapılan kavşak, refüj ve bulvarları yeşil ile buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler