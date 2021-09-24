HBB kadın üreticilerin yanında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HBB kadın üreticilerin yanında

Bültenler - Haberler | Güncel
HBB kadın üreticilerin yanında

Hatay Büyükşehir Belediyesi, her koşulda kadın emeğine verdiği desteği, onların üretimde aktif rol almaları için hayata geçirdiği projelerle görünür hale getiriyor.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı "Sera Tarımında Kadın Eli" projesi kapsamında, 255 seraya domates, salatalıkve biberden oluşan toplam 97 bin 950 adet sebze fidesi dağıttı.

Sezona yetiştirilmek üzere dağıtılan fidelerden, sezon sonunda domateste 10, salatalıkta 5 ve biberde 3 kilogram ortalama verim alındı.

Yaşamın her alanında olduğu gibi tarımda da başarılarından söz ettiren kadınlar, toplam 200 ton domates, 100 ton salatalık ve 100 ton biber hasat etti.

HBB'nin bu projesi kadın üreticilerin aile bütçelerine katkı sağlamalarına da vesile oldu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Demet Özdemir Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Şenol Güneş Cüneyt Çakır Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HBB kadın üreticilerin yanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 17:18:14. #1.17#