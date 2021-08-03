HBB İtfaiyecilerinden Muğla'ya destek

Adana, Mersin, Osmaniye ve Kilis'teki yangınlarda canhıraş mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesinin kahraman itfaiyecileri, şimdi de Muğla'daki yangınlara müdahale etmek için harekete geçti.

Adana'nın Karaisalı ve Kahyalı; Mersin'in Aydıncık, Silifke, Boğsak ve Taşucu bölgelerindeki yangın söndürme çalışmalarını tamamlayan ekipler, 5 itfaiye arazözü, 2 öncü pick-up ve 19 personel ile Muğla'da devam eden orman yangınları için yola çıktı.

Yangınların bir an önce kontrol altına alınması için Muğla'daki diğer ekiplere omuz verecek olan HBB itfaiye erleri, farklı şehirlerde devam eden yangınlardan etkilenen vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler