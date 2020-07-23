HBB HATAY'IN tarihi dokusuna sahip çıkıyor
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HBB HATAY'IN tarihi dokusuna sahip çıkıyor

Hatay'ın M.Ö. 300 yılına dayanan tarihi kültürüne sahip çıkmak için yoğun mesai harcayan Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarihin izlerine tanıklık eden eski Antakya sokaklarında yürüttüğü zemin iyileştirme ve restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

HBB HATAY'IN tarihi dokusuna sahip çıkıyor
23.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:37

Tarihi yapıların kente yeniden kazandırılması için harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya'nın 15 farklı mahallesindeki 5 bin 211 metrelik yolda cephe ve zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, zaman içinde hasar görmüş ahşap çatılar ile yapıları özgün haline uygun olarak yeniden restore ediyor.

Kent kimliğini korumak, yaşatmak ve mahalle bilincini aşılamak amacıyla bölgede özenli çalışmalar gerçekleştiren ekipler, eski Antakya sokaklarının en önemli özelliği olan tarihi doğal taş zeminleri gün yüzüne tamamen çıkararak kente yeniden kazandırdı.

Ekipler, Antakya'nın eski sokaklarında yürütülen restorasyon ve iyileştirme çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanacağını bildirdi.

Kaynak: Bültenler

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