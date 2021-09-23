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HBB hasta nakil hizmetine devam ediyor

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HBB hasta nakil hizmetine devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil hizmetlerine gerekli tıbbi cihaz ve donanımlarla dolu 4 aracıyla il genelinde devam ediyor.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, acil müdahale gerektirmeyen hastaları adreslerinden alarak randevu oluşturdukları hastaneye güvenle götürüyor.

HBB ekipleri, hasta vatandaşları hastanedeki işlemleri bittikten sonra yine güvenli bir şekilde adreslerine bırakıyor. HBB Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünde görevli Sağlık Teknikeri Hatice Doğru, bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların randevularından en az 3 gün öncesine kadar HBB'nin 4441206 numaralı telefonundan başvuru yapmaları gerektiğini ifade etti.

Her hasta nakil işleminden sonra araçların dezenfekte edildiğini de vurgulayan Doğru, gelen taleplere severek ve hızlı bir şekilde yanıt verdiklerini ifade etti.

HBB ekipleri 2019, 2020 ve 2021 yıllarında bugüne kadar 2 bin 251 hasta vatandaşı şehir içi ve şehir dışındaki hastanelere sağlık ve güvenle taşıdı.

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Haber: HBB hasta nakil hizmetine devam ediyor - Haberler
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