HBB'den Yeni Yol Açma Çalışması
Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri il genelinde yeni yol, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.
Daha güvenli ve modern ulaşımın sağlanması konusunda Hatay'ın 15 ilçesinde çalışmalar gerçekleştiren HBB ekipleri, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi civarı Hatay Fen Lisesi yolunda yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.
Yeni okulların açılmasından önce halkın ve öğrencilerin ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler, yol açma çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanacağı müjdesini verdi.
Hatay'ın her noktasında eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına karşılık veren Hatay Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını il genelinde devam edecek.