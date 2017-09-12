HBB'den Trafiği Rahatlatacak Çalışmalar



Ana caddeler ve ara sokaklardaki trafik akışını rahatlatmak için gerekli yerlere trafik levhaları yerleştiren HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, aynı zamanda engelli vatandaşların kullandığı araçlar için yeni park yeri alanları yaptı.

Antakya Adnan Menderes Caddesi Aşiyan Sokak'ta park yeri ve engelli araç park yeri çizimi gerçekleştiren HBB ekipleri, ayrıca İskenderun Karayılan Mahallesi'nin muhtelif yerlerine 16 adet park yasağı, 2 adet geçici park yasağı, 1 adet okul bölgesi ve 1 adet de hız sınırı levhalarını direkleriyle beraber yerleştirdi.

Okulların açılmasıyla servis araçlarının trafiğe katılacağını ve yoğunluğun daha da artacağını aktaran HBB yetkilileri, vatandaşların trafik işaret ve işaretçilerine uyması konusunda uyarılarda bulundu.