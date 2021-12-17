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HBB'DEN Toplu ulaşıma yeni soluk

HBB'DEN Toplu ulaşıma yeni soluk
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay halkının güvenli ve ekonomik şartlarda toplu taşıma hizmetinden faydalanması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor.

HBB, Antakya ve Defne ilçe merkezi- Hatay Havalimanı arasında hizmet verecek otobüs seferlerine 3 Ocak itibariyle başlıyor.

Vatandaşların 7 gün 24 saat faydalanabileceği yeni hat, ekspres olması sebebiyle hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk imkânı sunacak.

Havalimanının HBB'ye uygun yer sağlaması durumunda bu güzergâhta çalışacak otobüsler havalimanının içine kadar hizmet verecek. Gerekli şartların sağlanmaması durumunda ise HBB'nin otobüsleri havalimanının girişindeki güvenlik noktasına kadar yolcu taşıyabilecek.

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