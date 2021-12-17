HBB'DEN Toplu ulaşıma yeni soluk

HBB, Antakya ve Defne ilçe merkezi- Hatay Havalimanı arasında hizmet verecek otobüs seferlerine 3 Ocak itibariyle başlıyor.

Vatandaşların 7 gün 24 saat faydalanabileceği yeni hat, ekspres olması sebebiyle hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk imkânı sunacak.

Havalimanının HBB'ye uygun yer sağlaması durumunda bu güzergâhta çalışacak otobüsler havalimanının içine kadar hizmet verecek. Gerekli şartların sağlanmaması durumunda ise HBB'nin otobüsleri havalimanının girişindeki güvenlik noktasına kadar yolcu taşıyabilecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet